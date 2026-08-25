Man aangehouden na achtervolging, moet nog ruim 600 dagen zitten

Een 39-jarige man is maandagavond na een politieachtervolging aangehouden in Etten-Leur. De agenten gingen af op een melding van een ruzie op straat.

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De achtervolging leidde de agenten door de wijk Grauwe Polder. Toen ze de man daar konden stoppen, bleek dat hij nog een celstraf van 622 dagen moet uitzitten. Waarvoor hij deze straf kreeg, is niet bekendgemaakt.