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Man aangehouden na achtervolging, moet nog ruim 600 dagen zitten

Vandaag om 05:54 • Aangepast vandaag om 09:08
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Een 39-jarige man is maandagavond na een politieachtervolging aangehouden in Etten-Leur. De agenten gingen af op een melding van een ruzie op straat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De achtervolging leidde de agenten door de wijk Grauwe Polder. Toen ze de man daar konden stoppen, bleek dat hij nog een celstraf van 622 dagen moet uitzitten. Waarvoor hij deze straf kreeg, is niet bekendgemaakt. 

Foto: Instagram wijkagenten Breda Zuidwest.
Foto: Instagram wijkagenten Breda Zuidwest.

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