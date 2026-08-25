Man op scootmobiel gewond bij botsing op rotonde in Waalwijk

Een man op een scootmobiel is dinsdagochtend gewond geraakt na een botsing met een auto in Waalwijk. Het ongeluk gebeurde op een rotonde op de Noorder Allee.

De scootmobiel reed over het fietspad bij de rotonde en botste bij een oversteekplaats met de auto. De bestuurder van de scootmobiel raakte daarbij gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De rotonde was tijdelijk dicht na de botsing. Rond halfnegen ’s ochtends was de rotonde weer open voor al het verkeer.