Navigatie overslaan
Ontdek

Man op scootmobiel gewond bij botsing op rotonde in Waalwijk

Vandaag om 08:51 • Aangepast vandaag om 09:06
Man op scootmobiel botst met auto op rotonde in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Man op scootmobiel botst met auto op rotonde in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Een man op een scootmobiel is dinsdagochtend gewond geraakt na een botsing met een auto in Waalwijk. Het ongeluk gebeurde op een rotonde op de Noorder Allee.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De scootmobiel reed over het fietspad bij de rotonde en botste bij een oversteekplaats met de auto. De bestuurder van de scootmobiel raakte daarbij gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De rotonde was tijdelijk dicht na de botsing. Rond halfnegen ’s ochtends was de rotonde weer open voor al het verkeer.

Man op scootmobiel botst met auto op rotonde in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Man op scootmobiel botst met auto op rotonde in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.