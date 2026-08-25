Navigatie overslaan
Ontdek

Tijdelijke ketel voor stadsverwarming in Geertruidenberg

Vandaag om 10:09

Ennatuurlijk Warmteproductie & Assets B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Geertruidenberg voor een tijdelijke stookinstallatie met dieseltank bij Pompstation Amer.

Gevonden voor jou

Het gaat om een tijdelijke ketel en bovengrondse dieseltank die worden geplaatst voor stadsverwarming. De installatie zal minder dan 50 megawatt aan energie produceren en ook worden gebruikt voor het opslaan van diesel en andere vloeistoffen die niet brandbaar zijn.

De melding is gedaan op 15 juli 2026 en betreft een milieubelastende activiteit op Kanaalweg-Oost 2 in Geertruidenberg. De melding kan niet worden ingezien en het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.