Tijdelijke ketel voor stadsverwarming in Geertruidenberg

Ennatuurlijk Warmteproductie & Assets B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Geertruidenberg voor een tijdelijke stookinstallatie met dieseltank bij Pompstation Amer.

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Het gaat om een tijdelijke ketel en bovengrondse dieseltank die worden geplaatst voor stadsverwarming. De installatie zal minder dan 50 megawatt aan energie produceren en ook worden gebruikt voor het opslaan van diesel en andere vloeistoffen die niet brandbaar zijn.

De melding is gedaan op 15 juli 2026 en betreft een milieubelastende activiteit op Kanaalweg-Oost 2 in Geertruidenberg. De melding kan niet worden ingezien en het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen.