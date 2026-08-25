Melding grondtoepassing bij Duizels bedrijf

Bij Koymansakker 2 en 4 in Duizel wil Visser Hoogeloon B.V. grond gebruiken om de tuin aan te vullen. De gemeente Eersel heeft hiervoor op 19 augustus een melding ontvangen.

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Visser Hoogeloon B.V. heeft bij de gemeente Eersel aangegeven grond te willen toepassen op de locatie Koymansakker 2 en 4 in Duizel. Het gaat om het aanvullen van de tuin, een activiteit die valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is op 19 augustus 2026 ingediend en heeft het DSO-verzoeknummer 2026081901495. Bij meldingen zoals deze is alleen sprake van een kennisgeving en kan er geen bezwaar worden gemaakt.