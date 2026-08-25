Notenboom in Heeze mogelijk gekapt

Er is een aanvraag ingediend om een notenboom te kappen aan de Kapelstraat in Heeze. De gemeente ontving deze op 20 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunningaanvraag voor het vellen van een notenboom op het adres Kapelstraat 110 in Heeze. De zaak is geregistreerd onder nummer 514542.

Deze aanvraag is een kennisgeving en de plannen liggen niet ter inzage. Formeel reageren op de aanvraag is niet mogelijk.