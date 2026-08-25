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Gemeente Meierijstad behandelt aanvraag voor woonunit in Sint-Oedenrode
Vandaag om 10:09
De gemeente Meierijstad heeft op 21 augustus een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk bewonen van een woonunit aan de Hoogstraat in Sint-Oedenrode.
De aanvraag gaat over een woonunit op Hoogstraat 9, 5492VT Sint-Oedenrode. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4026 en wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld.
Na beoordeling neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Als aanvullende gegevens nodig zijn, kan de afhandeling tijdelijk worden uitgesteld.
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