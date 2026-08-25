Ontheffing verleend voor koffiedag in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de openbare weg bij Complex Deken Baekershof in Schijndel. De ontheffing geldt voor een koffiedag op vrijdag 15 september.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Meierijstad heeft op 21 augustus besloten om een ontheffing te verlenen voor het adres Complex Deken Baekershof in Schijndel. Het besluit maakt het mogelijk om op 15 september 2026 een koffiedag te organiseren waarbij de openbare weg gebruikt mag worden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-3963. Het evenement vindt plaats op het terrein van Complex Deken Baekershof, gelegen aan 5482JK Schijndel. Het besluit werd op dezelfde dag verzonden.