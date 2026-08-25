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Carport bij woning Voortstraat Schijndel aangevraagd
Vandaag om 10:09
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om een carport te bouwen aan een woning aan de Voortstraat in Schijndel.
Op 20 augustus 2026 is bij de gemeente Meierijstad een aanvraag ingediend voor het bouwen van een carport. De carport komt bij een bestaande woning aan de Voortstraat 35 in Schijndel.
De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure, waarbij binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan één keer met zes weken verlengd worden, of tijdelijk worden stilgelegd als er aanvullende informatie nodig is.
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