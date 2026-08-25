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Standplaatsvergunning friet en snacks in Erp goedgekeurd
Vandaag om 10:09
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de verkoop van friet en snacks op vrijdagmiddag aan de Antoniusstraat in Erp.
Op 21 augustus 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten om de standplaatsvergunning te verlenen. Het gaat om een locatie aan de Antoniusstraat in Erp, waar op vrijdagmiddag friet en snacks verkocht mogen worden.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer ST-2026-3972. De vergunning biedt ruimte voor een vaste verkoopplek op de genoemde locatie.
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