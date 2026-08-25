Gevelreclame aangevraagd voor pand in Schijndel

Op de Nieuwe Eerdsebaan in Schijndel is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van gevelreclame. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 20 augustus ontvangen en beoordeelt deze volgens de gebruikelijke procedure.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het pand op Nieuwe Eerdsebaan 2 in Schijndel. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als er aanvullende informatie nodig is.