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Verbouwing agrarisch gebouw in Sint-Oedenrode aangevraagd

Vandaag om 10:09

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een agrarisch bedrijfsgebouw aan de Hoogstraat in Sint-Oedenrode. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 20 augustus 2026 is ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een verbouwing van een agrarisch bedrijfsgebouw aan de Hoogstraat 41 in Sint-Oedenrode. De gemeente Meierijstad behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Na beoordeling wordt binnen acht weken een besluit genomen, waarbij deze termijn eenmaal met zes weken kan worden verlengd.

Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4013. Het nummer kan worden gebruikt bij correspondentie met de gemeente. Voor vragen over de aanvraag is contact mogelijk via het gemeentelijke e-mailadres.

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