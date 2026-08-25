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Bouwplannen voor vrijstaande woning in Schijndel

Vandaag om 10:09

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw aan de Langstraat in Schijndel. De gemeente Meierijstad behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

Gevonden voor jou

Op 21 augustus heeft de gemeente Meierijstad een verzoek ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een vrijstaande woning met bijgebouw binnen het plan 'Grote Braeck'. Het adres van de locatie is Langstraat 5 B in Schijndel.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling tijdelijk worden uitgesteld. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-4033.

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