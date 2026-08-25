Gemeente Tilburg geeft groen licht voor kappen boom in Berkel-Enschot

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het kappen van één boom aan de Antonie van Dijcklaan in Berkel-Enschot. De aanvraag werd op 18 augustus 2026 ingediend en is nu goedgekeurd.

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De vergunning betreft het vellen van een houtopstand. Dit betekent dat de boom officieel mag worden verwijderd. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00010601 en maakt deel uit van beheeractiviteiten gericht op boomveiligheid.

De gemeente publiceert dit soort besluiten om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. De locatie van de boom en verdere details zijn opgenomen in documenten die via de gemeente beschikbaar zijn.