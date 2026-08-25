Maatwerkvoorschriften voor waterlozing in Tilburg

Ockhuizen Grondboringen en Bronbemalingen B.V. in Tilburg heeft maatwerkvoorschriften opgelegd gekregen voor het lozen van water. Dit besluit is genomen door de gemeente Tilburg en verzonden op 21 augustus.

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De gemeente Tilburg heeft besloten dat het bedrijf Ockhuizen Grondboringen en Bronbemalingen B.V. aan de Besterdring zich moet houden aan specifieke regels bij het lozen van water op het riool. Het gaat om het naleven van emissiegrenswaarden, die zijn vastgelegd in maatwerkvoorschriften.

Het besluit is genomen op basis van het omgevingsplan en heeft het zaaknummer Z2026-00021459. De aanvraag hiervoor werd ingediend op 10 juli 2026. Voor meer informatie over dit besluit kun je het digitale publicatieblad raadplegen.