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Uitrit wordt verbreed aan Maastrichterweg in Valkenswaard
Vandaag om 10:10
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het verbreden van een uitrit aan de Maastrichterweg.
Op 21 augustus 2026 is besloten om een omgevingsvergunning toe te kennen voor de locatie Maastrichterweg 19 in Valkenswaard. Het gaat om een uitrit die breder wordt gemaakt. Deze vergunning valt onder de categorie 'uitweg'.
Volgens de gemeente kunnen betrokkenen de bijbehorende stukken bekijken op het gemeentehuis. Voor wie vragen heeft of meer informatie zoekt, zijn de stukken vanaf 24 augustus zes weken lang in te zien.
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