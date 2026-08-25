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Vergunningsaanvraag voor het kappen van een beuk in Valkenswaard

Vandaag om 10:10

In Valkenswaard is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een beuk aan de Zeelberg.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 21 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vellen van een beuk op het adres Zeelberg 41.

De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer 514569, betreft het verwijderen van één boom. Dit wordt officieel aangeduid als het vellen van houtopstanden. Omdat het alleen om een kennisgeving van ontvangst gaat, liggen de plannen niet ter inzage en kan hier niet formeel op worden gereageerd.

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