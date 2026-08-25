Opslagcapaciteit kippenmest bij Heijningen flink verhoogd

Loonbedrijf Fijnaart B.V. in Heijningen heeft toestemming gekregen om de opslagcapaciteit van gedroogde kippenmest te vergroten van 14.000 naar 21.100 ton. Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden.

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Het bedrijf aan de Oude Heijningseweg 1 mag de mestopslag uitbreiden met 7.100 ton. Dit is een milieubelastende activiteit en valt onder de omgevingsplan activiteiten. De aanvraag hiervoor dateert van 16 juli 2025.

Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2025-00018379 en heeft DSO-kenmerk 2025071601777. De gemeente Moerdijk heeft de vergunning verstrekt. De bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen.