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Roosendaal: Plan voor 12 woningen aan Wouwbaan opnieuw ter inzage
Vandaag om 10:10
De gemeente Roosendaal heeft een ontwerpplan voor twaalf nieuwe woningen aan de Wouwbaan opnieuw ter inzage gelegd. Het plan was eerder gepubliceerd, maar niet alle stukken waren toen beschikbaar. Vanaf dinsdag 25 augustus 2026 kunnen inwoners zes weken lang het volledige ontwerp bekijken.
Het ontwerpplan voorziet in de bouw van twaalf grondgebonden woningen op percelen aan de Wouwbaan in Roosendaal. Dit plan is onderdeel van een wijziging in het omgevingsplan van de gemeente. Door een eerdere fout in de publicatie worden alle stukken nu opnieuw ter inzage gelegd.
Belangstellenden kunnen het ontwerpplan digitaal bekijken via de landelijke voorziening “regels op de kaart” en de gemeentelijke website van Roosendaal. De inzageperiode loopt tot en met woensdag 4 oktober 2026.
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