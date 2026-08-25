Uitweg aanvraag ingediend voor Passenberg in Roosendaal

Op Passenberg 47 in Roosendaal is een aanvraag ingediend voor een uitweg. De melding dateert van 23 augustus.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een uitwegmelding op het adres Passenberg 47, 4707 RM in Roosendaal. Het registratienummer van deze melding is 2026AUW050099.

De melding is afgelopen zondag ingediend. Inwoners kunnen op afspraak de aanvraag bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.