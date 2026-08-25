Bestaand bijgebouw in Veldhoven aangevraagd voor recreatief verblijf

In Veldhoven is een vergunning aangevraagd om een bijgebouw te gebruiken voor recreatief verblijf. Het gaat om de locatie Roskam 30.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 20 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het gebruik van een bestaand bijgebouw aan de Roskam 30 voor recreatief verblijf.

De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01464 en is niet openbaar toegankelijk. Op verzoek kan de aanvraag echter worden ingezien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Veldhoven.

Op dit moment kan er geen bezwaar worden ingediend tegen de aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat er een beslissing is genomen.