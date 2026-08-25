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Woonhuis in Nuenen mag worden vergroot

Vandaag om 10:10

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben een vergunning verleend voor het vergroten van een woonhuis aan Alvershool 2E.

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De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het woonhuis in Nuenen is op 21 augustus 2026 verzonden. Het besluit gaat een dag na deze datum officieel in werking.

Het woonhuis, gelegen aan Alvershool 2E, mag door de eigenaar worden vergroot. Dit is vastgelegd onder zaaknummer 08203695252. De gemeente verstrekt de stukken digitaal wanneer hierom wordt gevraagd.

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