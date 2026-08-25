Bijgebouwconstructie Opwettenseweg 126 in Nuenen aangepast

Opwettenseweg 126 in Nuenen krijgt een aangepaste bijgebouwconstructie. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op 18 augustus.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aanvraag ontvangen voor het gewijzigd uitvoeren van een bijgebouwconstructie aan de Opwettenseweg 126 in Nuenen. De aanvraag is op 18 augustus binnengekomen en geregistreerd onder zaaknummer 08203831503.

Vanaf vandaag is het mogelijk om de stukken digitaal op te vragen bij de gemeente. Het is nog niet toegestaan om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas als de vergunning daadwerkelijk is verleend.