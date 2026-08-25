Gemeente Best wil onroerende zaken onteigenen voor Spoorzone

De gemeente Best heeft een ontwerp onteigeningsbeschikking opgesteld. Deze is nodig om onroerende zaken in eigendom te krijgen voor het project stationsomgeving-Spoorzone Best.

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De ontwerp onteigeningsbeschikking ligt vanaf vandaag, dinsdag 25 augustus 2026, tot en met vrijdag 6 oktober 2026 ter inzage in het gemeentehuis van Best. De stukken kunnen tijdens kantooruren ingezien worden zonder afspraak. Ook zijn ze digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen en de website van de gemeente Best.

Met deze beschikking wil de gemeente eigendom verkrijgen over bepaalde stukken grond die nodig zijn voor het Spoorzone-project. Na afloop van de inzagetermijn wordt de definitieve onteigeningsbeschikking vastgesteld.