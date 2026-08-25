Best reserveert parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's

De gemeente Best heeft besloten om zes locaties te voorzien van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's. Per locatie worden twee plekken gereserveerd, waarvan er in eerste instantie één wordt ingericht als laadplaats.

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Op zes plekken in Best worden parkeerplaatsen vrijgemaakt voor het opladen van elektrische voertuigen. Het gaat om locaties aan de Pachtvelden, Olieslager, Secretaris L. Jansenstraat, Oirschotseweg, Monseigneur Zwijsenstraat en Leemkuilen. Per plek worden twee parkeerplaatsen gereserveerd, maar slechts één wordt direct als laadplaats ingericht. De tweede plek wordt pas toegevoegd als blijkt dat er voldoende behoefte is.

De gemeente speelt hiermee in op de toenemende vraag naar laadpalen door de groei van elektrische voertuigen. De locaties zijn gekozen op basis van prognoses en onderzoek door een gespecialiseerd bureau, met als doel een goed dekkend netwerk van laadpalen in Best te realiseren. De maatregel voorkomt ook dat bewoners snoeren over het trottoir leggen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Het verkeersbesluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders, in overleg met de politie. Volgens de gemeente weegt het belang van voldoende openbare laadmogelijkheden zwaarder dan het behoud van algemene parkeerplaatsen.