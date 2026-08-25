Verlenging beslistermijn voor hekwerk aan Elsendorpseweg

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor het plaatsen van een hekwerk van 3,5 meter hoog aan de Elsendorpseweg 79 in Elsendorp.

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Het gaat om een staafmathekwerk dat op het adres Elsendorpseweg 79 gepland staat. Het besluit om de termijn voor het plaatsen van het hekwerk te verlengen is op 18 augustus 2026 verzonden.

De maximale hoogte van het hekwerk is vastgesteld op 3,5 meter. Het verlengen van de beslistermijn betekent dat er meer tijd nodig is om een definitief besluit over de aanvraag te nemen.