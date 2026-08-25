Advertentie
Beslistermijn verlengd voor loods en carport in Elsendorp
Vandaag om 10:10
De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een loods te herbouwen op een andere locatie en een nieuwe carport te bouwen aan de Elsendorpseweg 74 in Elsendorp.
De verlenging van de beslistermijn betreft een aanvraag die op 18 augustus 2026 is ontvangen. Het gaat om het herbouwen van een bestaande loods op een andere plek en de nieuwbouw van een carport.
Het adres van de aanvraag is Elsendorpseweg 74 in Elsendorp. De gemeente Gemert-Bakel behandelt deze zaak onder nummer 34359-2026.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie