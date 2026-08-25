Handel: aanvraag voor omschakeling agrarisch naar wonen

In Handel is een vergunning aangevraagd om twee adressen aan de Heereveldseweg om te schakelen van agrarisch gebruik naar wonen. Het gaat om de nummers 26A en 28.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 14 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel. Het betreft een wijziging van het gebruik van deze locaties, waarbij de huidige agrarische functie plaats zou maken voor woonbestemming.

Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Bezwaar kan pas worden ingediend zodra de gemeente een beslissing heeft genomen en de vergunning verleent. De details van de aanvraag zijn opgenomen in het Gemeenteblad en de Staatscourant.