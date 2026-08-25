Melding grondaanvulling in Doonheide fase 3 in Gemert

Keizersberg Vastgoed heeft gemeld dat zij grond gaat toepassen in Doonheide fase 3 in Gemert. Het gaat om het aanvullen van cunetten, een onderdeel van de bodemstructuur. De melding is op 19 augustus 2026 ontvangen.

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De gemeente Gemert-Bakel heeft een melding ontvangen van Keizersberg Vastgoed B.V. over werkzaamheden in Doonheide fase 3. Het bedrijf wil grond toepassen om cunetten aan te vullen. Cunetten zijn uitgegraven delen van de bodem, bijvoorbeeld voor riolering of kabels.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een kennisgeving. Dit betekent dat er geen bezwaar mogelijk is tegen de gemelde activiteit. De melding is ingediend op 19 augustus 2026 en gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-013313.