Gemert: beslistermijn verlengd voor nieuw KK-XL station

De gemeente Gemert heeft de beslistermijn verlengd voor het verwijderen van een LS-kast en het plaatsen van een KK-XL station aan Witte Brug 11. Het besluit is op 19 augustus 2026 ontvangen.

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Het gaat om het vervangen van een LS-kast door een KK-XL station, een grotere verdeelkast voor elektriciteit. Deze maatregel is bedoeld om de capaciteit of functionaliteit van het netwerk te verbeteren.

Het adres waar de aanpassing plaatsvindt, is Witte Brug 11 in Gemert. Het besluit om de termijn te verlengen heeft het kenmerk 37470-2026. Meer details over vergunningen en bekendmakingen zijn te vinden via de officiële kanalen van de gemeente.