Tattooshop aangevraagd aan de Kerkhoflaan in Waalre

In Waalre is een aanvraag ingediend voor een tattooshop aan de Kerkhoflaan. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het pand op nummer 1a, ingediend op 17 augustus.

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De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een tattooshop te vestigen aan de Kerkhoflaan 1a. Het verzoek is ingediend op 17 augustus 2026 en geregistreerd onder zaaknummer 1137664.

Het college van burgemeester en wethouders zal later een besluit nemen over de aanvraag. Wanneer dit besluit is genomen, volgt een nieuwe publicatie. Meer informatie over aangevraagde en verleende vergunningen kan digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres [email protected].