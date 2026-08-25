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Gemeente Maashorst trekt vergunning voor garage in Uden in
Vandaag om 10:10
De gemeente Maashorst heeft besloten om een eerder verleende vergunning voor het verbouwen en vergroten van een garage aan de Cimbaallaan in Uden in te trekken.
Op 21 augustus 2026 heeft de gemeente Maashorst de omgevingsvergunning voor de garage aan de Cimbaallaan 25 in Uden ingetrokken. De vergunning was oorspronkelijk verleend op 24 mei 2025 en had betrekking op het verbouwen en vergroten van de garage.
De intrekking is vastgelegd onder zaaknummer 45444-2026. Het besluit kan gevolgen hebben voor de geplande werkzaamheden op deze locatie. De gemeente heeft geen verdere redenen voor de intrekking vermeld.
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