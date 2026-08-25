Maashorst vernieuwt subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties

De gemeente Maashorst heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor vrijwilligersorganisaties. Deze regeling, die ingaat in 2027, richt zich op het stimuleren van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Vrijwilligersorganisaties kunnen onder andere jaarlijkse subsidies en startsubsidies aanvragen.

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De nieuwe subsidieregeling vervangt de regeling uit 2024 en biedt financiële ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties die actief zijn in Maashorst. Subsidieaanvragen moeten voldoen aan voorwaarden zoals maatschappelijke meerwaarde, sociale cohesie en toegankelijkheid voor inwoners. Activiteiten moeten voornamelijk in de gemeente plaatsvinden en aansluiten bij het gemeentelijk beleid.

Er zijn verschillende categorieën met bijbehorende subsidiebedragen, zoals hulp en gezondheid, cultuur, jeugd en dierenweides. Voor stichtingen, verenigingen en informele organisaties zijn de bedragen aangepast op basis van ledenaantallen en specifieke activiteiten. Subsidies worden direct vastgesteld en hoeven niet verantwoord te worden, hoewel er steekproefsgewijze controles plaatsvinden.

De regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en aanvragen voor jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk 1 september voorafgaand aan de subsidieperiode worden ingediend. Voor startsubsidies geldt een termijn van drie maanden na oprichting. Meer informatie is te vinden via het subsidieportaal op de website van de gemeente Maashorst.