Meer ramen voor daglicht gepland in kantoorruimte Uden

Er is een aanvraag ingediend om meer ramen te plaatsen in kantoorruimtes aan de Koperslagerstraat in Uden. Dit moet zorgen voor meer daglicht in de werkruimtes.

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De gemeente Maashorst heeft op 20 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bouwactiviteit aan de Koperslagerstraat 13 in Uden waarbij extra ramen worden geplaatst in kantoorruimtes.

De vergunning is aangevraagd onder zaaknummer 66587-2026. Het doel van de aanpassing is om de hoeveelheid daglicht in de werkruimtes te vergroten. De aanvraag is onderdeel van het omgevingsplan.