Vergunning voor kappen van vijf bomen in Maashorst verleend

De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor het kappen van vijf bomen in slechte staat. Dit besluit betreft locaties in Zeeland, Uden en Schaijk.

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Op 21 augustus 2026 heeft de gemeente Maashorst besloten een vergunning te verlenen voor het kappen van vijf bomen. De bomen, die in slechte conditie verkeren, staan op verschillende locaties: Bergmaas en Damaststraat in Zeeland, Langenboomseweg in Zeeland, Morgenweg in Uden en Scheisestraat in Schaijk.

De vergunning is bedoeld voor het verwijderen van de bomen of het vellen van de houtopstand. Het besluit werd op dezelfde dag, 21 augustus, verzonden.