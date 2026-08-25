Woonunit aangevraagd tijdens verbouwing in Schaijk

In Schaijk is een aanvraag gedaan om tijdelijk een woonunit te plaatsen tijdens de verbouwing van een woning aan de Willevenstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 21 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Willevenstraat 9 in Schaijk. Deze unit is bedoeld als tijdelijke woonruimte tijdens de verbouwing van een woning.

De aanvraag valt onder een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan en is geregistreerd onder nummer 66643-2026. Het gaat hier om een kennisgeving van ontvangst, waarmee de aanvraag bij de gemeente bekend is.