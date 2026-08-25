Omgevingsvergunning voor kwekerij in Volkel ingetrokken

De gemeente Maashorst heeft besloten om de vergunning voor een kwekerij aan de Leeuwstraat in Volkel in te trekken. Het gaat om een vergunning die in 2017 is verleend.

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Op 21 augustus 2026 heeft de gemeente Maashorst de omgevingsvergunning voor het bouwen van een plant- en boomkwekerij aan de Leeuwstraat 1 in Volkel ingetrokken. Deze vergunning werd oorspronkelijk verstrekt op 27 juli 2017.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 97254-2025. De reden voor de intrekking is niet vermeld in de stukken. Het betreft vergunning nr. 276398.