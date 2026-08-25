Advertentie
Melding aanleg bodemenergiesysteem in Middelbeers
Vandaag om 10:10
In Middelbeers heeft Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Vestdijk 74.
De gemeente Oirschot heeft een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem, een techniek waarmee energie uit de bodem wordt gewonnen.
De melding is gedaan op 20 augustus 2026 door Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. De locatie van de activiteit is aan de Vestdijk 74 in Middelbeers. Omdat het hier om een kennisgeving gaat, is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie