Melding aanleg bodemenergiesysteem in Middelbeers

In Middelbeers heeft Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Vestdijk 74.

Gevonden voor jou

De gemeente Oirschot heeft een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem, een techniek waarmee energie uit de bodem wordt gewonnen.

De melding is gedaan op 20 augustus 2026 door Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. De locatie van de activiteit is aan de Vestdijk 74 in Middelbeers. Omdat het hier om een kennisgeving gaat, is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen.