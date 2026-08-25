Vrijstaande woning krijgt groen licht in Gilze

De bouw van een vrijstaande woning aan de Alphensebaan 78 in Gilze heeft groen licht gekregen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben de vergunning op 21 augustus 2026 verzonden.

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Op Bolberg kavel 2 in Gilze mag een vrijstaande woning worden gebouwd. De gemeente heeft de omgevingsvergunning hiervoor verleend. Het gaat om een besluit dat op 21 augustus 2026 is verzonden.

Met deze vergunning kan de bouw aan de Alphensebaan binnenkort starten. Het exacte tijdstip van aanvang is nog niet bekend.