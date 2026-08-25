Herontwikkeling Schoolstraat 62 in Molenschot vastgesteld

De herontwikkeling van het perceel Schoolstraat 62 in Molenschot is op 15 juni 2026 definitief vastgesteld. Het plan omvat het beëindigen van glastuinbouwactiviteiten, de sloop van kassen en de bouw van twee woningen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben het TAM-omgevingsplan voor Schoolstraat 62 in Molenschot gewijzigd vastgesteld. De glastuinbouw op deze locatie wordt beëindigd en een groot deel van de kassen en voorzieningen zal worden gesloopt. Het agrarisch bouwvlak wordt kleiner, waarbij kleinschalig agrarisch gebruik mogelijk blijft. Daarnaast voorziet het plan in de bouw van twee woningen binnen één bouwvolume.

Het omgevingsplan is aangepast ten opzichte van eerdere ontwerpen. De wijzigingen zijn verwerkt in een Nota van zienswijzen en een lijst van wijzigingen. Het plan ligt vanaf dinsdag 25 augustus tot en met maandag 5 oktober 2026 ter inzage bij het gemeentehuis in Gilze en Rijen en online. Na afloop van de beroepstermijn treedt het besluit in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend.