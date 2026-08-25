Doorgang in draagmuur wordt vergroot in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het vergroten van een doorgang in een draagmuur aan de Jeroen Boschstraat in Rijen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben toestemming gegeven voor werkzaamheden aan een woning aan de Jeroen Boschstraat. Het gaat om het vergroten van een bestaande doorgang in een draagmuur.

Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden. De werkzaamheden mogen nu volgens de regels worden uitgevoerd.