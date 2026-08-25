Grond wordt toegepast aan de Kloosterheulweg in Waalwijk

Er is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie aan de Kloosterheulweg in Waalwijk. Het gaat om een procedure volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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Op 21 augustus 2026 is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Kloosterheulweg in Waalwijk. Het gebruik van grond of baggerspecie betekent dat grond of baggerslib wordt toegepast, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit moet gemeld worden vanwege mogelijke effecten op de bodem en het milieu.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021443. Het DSO-kenmerk is 2026081900813. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.