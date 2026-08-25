Beslistermijn verlengd voor Fuizenfest-aanvraag in Riel

De gemeente Goirle heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Vijfhuizenbaan 30 in Riel verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het evenement Fuizenfest, waarbij afgeweken wordt van regels in het omgevingsplan.

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De aanvraag voor het Fuizenfest werd op 4 juni 2026 ontvangen. Op 20 augustus heeft de gemeente besloten de termijn met maximaal zes weken te verlengen. Dit betekent dat de nieuwe uiterste datum voor een beslissing 1 oktober 2026 is.

De locatie van de aanvraag is Vijfhuizenbaan 30, 5133 NH Riel, onder zaaknummer 1054577. Het verzoek heeft betrekking op het afwijken van bepaalde regels in het omgevingsplan.