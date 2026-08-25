Burendag Grobbendonckpark: gezelligheid op 26 september

Op 26 september vindt Burendag plaats in het Grobbendonckpark. Het kleinschalige evenement duurt van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De Burendag wordt gehouden op het grasveld van het Grobbendonckpark, nabij huisnummers 8 tot en met 14. Het evenement is aangemeld bij de burgemeester, die op 18 augustus de melding heeft ontvangen.

Kleine evenementen zoals deze kunnen door de burgemeester worden verboden als er risico’s zijn voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Voor Burendag lijkt dat niet aan de orde. De activiteit biedt buurtbewoners een kans om elkaar beter te leren kennen.