Burendag Anthony Staringdreef op 26 september

Op zaterdag 26 september wordt op het grasveld aan de Anthony Staringdreef een Burendag georganiseerd. Het evenement duurt van één uur ’s middags tot één uur ’s nachts.

Gevonden voor jou

De Burendag Anthony Staringdreef is aangemeld bij de gemeente en staat gepland voor zaterdag 26 september. Het evenement vindt plaats op het grasveld aan de Anthony Staringdreef en duurt van 13:00 uur tot 01:00 uur.

De burgemeester heeft de melding op 18 augustus ontvangen. Binnen zeven dagen na ontvangst van een dergelijke melding kan worden besloten het evenement te verbieden, bijvoorbeeld vanwege risico’s voor openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Tot op heden is er geen sprake van een verbod.