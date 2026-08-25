Beslistermijn nieuwbouwwoning Goirle verlengd

De gemeente Goirle heeft de beslistermijn voor een nieuwbouwaanvraag nabij Bakertand en Nieuwe Tilburgseweg verlengd tot eind september.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een nieuwbouwwoning op locatie GLE01 A 5318 in Goirle. Deze aanvraag werd op 5 juni 2026 ontvangen. Op 19 augustus heeft de gemeente besloten de termijn met maximaal zes weken te verlengen.

De nieuwe uiterlijke beslisdatum is vastgesteld op 30 september 2026. Het verzoek betreft onder meer het aanpassen van een uitweg en werkzaamheden die niet onder bouwwerkzaamheden vallen. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een definitief besluit is genomen.