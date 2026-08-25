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Burgemeester en wethouders Bladel nemen besluiten
Vandaag om 10:11
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 14 juli nieuwe besluiten genomen.
In de vergadering van 14 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Bladel meerdere besluiten genomen. Een belangrijk besluit is dat de medewerker belastingen is aangewezen als heffingsambtenaar. Daarnaast zijn de teamleider bedrijfsvoering en het afdelingshoofd dienstverlening en bedrijfsvoering aangesteld als plaatsvervangend heffingsambtenaren. Het eerdere besluit hierover is ingetrokken.
Andere besluiten zijn de vaststelling van een tijdelijke werkwijze voor sociale urgentie bij uitstroom uit instellingen en een geactualiseerde regeling voor de rechtspositie van burgemeester en wethouders van Bladel in 2026.
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