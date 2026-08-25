Start realisatie De Groene Long Fase 2

De gemeente heeft ingestemd met de start van de realisatiefase van De Groene Long. Het ontwerp is vastgesteld en de financiële onderbouwing is besproken. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

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De Groene Long is een gebiedsproject dat eerder is uitgewerkt op basis van vastgestelde doelstellingen en plannen. De start van de realisatiefase betekent dat het project nu daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Ook is er een verdeling gemaakt van de kosten tussen de betrokken partijen.

De gemeenteraad krijgt binnenkort meer informatie over de plannen en de financiële onderbouwing. Dit is onderdeel van het proces om het project verder te realiseren.