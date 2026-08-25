Grond wordt aangevuld na sloop stallen in Hoogeloon

Visser Hoogeloon B.V. heeft gemeld dat grond wordt aangevuld op een locatie aan de Ir. Mettropweg in Hoogeloon na de sloop van stallen.

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Het bedrijf Visser Hoogeloon B.V. heeft op 20 augustus 2026 een melding gedaan bij de gemeente Bladel. Dit gebeurde volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om het aanvullen van grond op een terrein aan de Ir. Mettropweg 5 in Hoogeloon, nadat daar stallen zijn gesloopt.

Het toepassen van grond, ook wel grondverplaatsing genoemd, is een activiteit die gemeld moet worden vanwege mogelijke effecten op bodem en milieu. Bij deze melding is geen bezwaar mogelijk. Het verzoek heeft het DSO-verzoeknummer 2026082000357 en zaaknummer Z-2026-013334.