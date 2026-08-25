Herinrichting en andere werkzaamheden in Bladel

De gemeente Bladel heeft verschillende werkzaamheden gepland, waaronder de herinrichting van Netersel Noord en aanpassingen aan fietspaden op de Cartierheide. De projecten worden uitgevoerd door lokale aannemers en lopen tot 2027.

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In Netersel Noord is aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. uit Eersel bezig met de herinrichting. Dit project is gestart in week 47 van 2025 en loopt tot week 21 van 2027. Daarnaast werkt hetzelfde bedrijf tussen week 35 en week 39 van dit jaar aan het tegelwippen op de Jacques Perklaan en Nicolaas Beetslaan.

Het aanleggen van een elektrakabel tussen Hapert, Eersel en Vessem wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Hurkmans uit Someren. Deze werkzaamheden, in opdracht van Enexis, vinden plaats tussen week 18 en week 36 van 2026. Ook de fietspaden op de Cartierheide worden aangepakt. Van Beers uit Hoogeloon is hiermee bezig vanaf week 34 van 2026 tot week 12 van 2027.

Verder zijn grondwerkzaamheden voor windpark De Pals gestart in week 26 van 2026 en lopen tot week 8 van 2027. Hierbij zijn Renewable Factory, H4A en Watt Infra betrokken. De gemeente heeft deze werkzaamheden verspreid over meerdere locaties om de leefomgeving te verbeteren.