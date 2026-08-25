Bladel actualiseert bodemkwaliteitskaart en machtigt RIEC-medewerkers
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 21 juli besloten de bodemkwaliteitskaart te actualiseren en medewerkers van RIEC Oost-Brabant te machtigen voor gegevensverwerking.
De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Bladel uit 2020 wordt vervangen door een geactualiseerde versie. Daarnaast worden de kaarten van de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot erkend, terwijl oudere kaarten uit 2020 niet meer van toepassing zijn. Ook de PFAS-bodemkwaliteitskaart uit 2020 wordt ingetrokken. Het college van B&W krijgt de bevoegdheid om toekomstige actualisaties van bodemkwaliteitskaarten vast te stellen en te erkennen.
Daarnaast is besloten om medewerkers van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Brabant te machtigen. Zij mogen gegevens uit publiek toegankelijke bronnen raadplegen en verwerken voor hun werkzaamheden. Dit machtigingsbesluit wordt ondertekend door zowel het college van B&W als de burgemeester, elk binnen hun eigen bevoegdheden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer